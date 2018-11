Steve Barclay é confirmado como novo secretário do Brexit

O atual líder do Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido, Steve Barclay, foi confirmado como novo secretário do Brexit, informou nesta sexta-feira, 16, a emissora BBC. Barclay é ex-diretor do banco Barclays.

Ele vai substituir Dominic Raab, que renunciou na quinta-feira, 15, por discordar do pacto para saída do Reino Unido da União Europeia (UE) do governo da primeira-ministra britânica, Theresa May.

Além disso, o anúncio vem depois que Amber Rudd foi nomeada secretária do Trabalho e Previdência.