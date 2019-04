Stalin tem a melhor avaliação dos russos em 20 anos

Moscou — A figura do ditador soviético Josef Stalin é vista positivamente por mais da metade dos russos, o que representa a melhor avaliação nos últimos 20 anos, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, pelo Centro Levada.

Segundo a pesquisa, realizada entre 21 e 27 de março, 51% dos entrevistados veem Stalin positivamente, dos quais 41% sentem respeito, 6% simpatia e 4% admiração.

A repressão stalinista matou durante 1936 e 1938 cerca de 725 mil pessoas em toda a União Soviética, segundo a organização de direitos humanos Memorial. Apenas em Moscou, foram mais de 30 mil pessoas.

No entanto, 46% dos participantes do levantamento consideram justificadas as vítimas do período stalinista, enquanto 45% afirmam que não têm justificativa alguma.

Em seu site, o Centro Levada ressalta o aumento que registra nos últimos anos o percentual de russos que de fato justificam os crimes do stalinismo, já que em 2008 era de 27%.

A pesquisa mostra também que mais de dois terços dos russos (70%) estão convencidos que Stalin teve um papel positivo na história do país e só 19% opinaram o contrário.