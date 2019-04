Sri Lanka revisa número de mortos em atentados para 253

Colombo — As autoridades do Sri Lanka reduziram nesta quinta-feira para 253 o número de mortos na série de atentados que abalaram o país no domingo, quase 100 vítimas a menos que o informado inicialmente.

“No dia de hoje, o número de mortos no ataque terrorista de domingo foi revisado para 253, e não 359 como tinha sido reportado inicialmente”, disse o diretor do Departamento de Comunicação do Ministério da Saúde, Prasanna Adikari, em comunicado.

Segundo Adikari, a apuração anterior foi corrigida “seguindo o complicado processo de contabilizar os corpos no necrotério de Colombo”.

Os ataques aconteceram no domingo de forma quase simultânea em três hotéis de luxo e três igrejas em Colombo, além de em outras cidades do país, por pelo menos nove suicidas portando potentes explosivos. A maioria dos terroristas era de pessoas pertencentes à classe média alta.

Horas depois, uma sétima detonação aconteceu em um pequeno hotel situado a cerca de dez quilômetros ao sul da capital, e a última em um complexo residencial, também em Colombo.

O Governo do Sri Lanka vinculou o ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico (EI) com o pouco conhecido grupo terrorista local de tendências islamitas National Thowheeth Jamath (NTJ), mas alertou sobre possíveis vínculos estrangeiros.

No Sri Lanka a população cristã representa 7,4%, enquanto budistas 70,2%, hinduístas 12,6% e muçulmanos 9,7%, segundo dados do censo de 2011.