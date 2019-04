Sri Lanka: Estado Islâmico reivindica ataque que matou 321 pessoas

São Paulo – O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque no Sri Lanka contra hotéis de luxo e igrejas que aconteceu no último domingo, 21 de abril, quando o mundo celebrou a Páscoa. A série de explosões na capital Colombo matou ao menos 321 pessoas e feriu 521, a maioria delas turistas.

A informação foi publicada pela consultoria Site Intel Group, que monitora atividades terroristas mundo afora. Até o momento, no entanto, a informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais envolvidas nas investigações.

Breaking: #ISIS released an official claim for #SriLankaAttacks providing details on the ops, naming 7 executers and indicating "Approx 1000 among killed and wounded" pic.twitter.com/vbAUQBGv2t — Rita Katz (@Rita_Katz) April 23, 2019

Em sua nota, o EI trouxe detalhes do que seria a operação e deu nome aos sete terroristas que estariam por trás das explosões suicidas. Alegou que a onda de explosões teria deixado mais de mil mortos.

Segundo Rita Katz, fundadora do grupo, três desses nomes são “consistentes” com imagens que circularam por comunidades relacionadas ao EI na internet. Na sua visão, essas informações mostram que os extremistas do grupo podem, sim, ter tido algum papel no ataque do último domingo.

20) The statement identifies the seven attackers as Abu Ubayda, Abu al-Mukhtar, Abu Khalil, Abu Hamza, Abu al-Bara’a, Abu Muhammad, and Abu Abdullah. Three of these seven names are consistent with images (appearing to be taken from video) of 3 attackers https://t.co/wEy60UQtN5 pic.twitter.com/TizTQAaol7 — Rita Katz (@Rita_Katz) April 23, 2019

Estado Islâmico diz ser responsável por ataque no Sri Lanka

Na manhã desta terça-feira, notícias atribuídas à Amaq, que ficou conhecida como uma espécie de “agência de notícias” do grupo, alegava os autores do ataque no Sri Lanka seriam ligados ao Estado Islâmico.

O objetivo da ação de domingo, dizia o comunicado, teria sido o de atingir cidadãos de países que fazem parte da coalizão internacional que hoje tenta derrotar com o grupo na Síria, bem como a comunidade cristã do país.

15) Breaking: Through its Amaq Agency, #ISIS claimed credit for Easter Day bombings in #SriLanka, citing "security source to Amaq Agency" in reporting: "the executors of the attack that targeted citizens of coalition states & Christians in Sri Lanka two days ago were with ISIS." pic.twitter.com/mPrYSiL2zv — Rita Katz (@Rita_Katz) April 23, 2019

Rita Katz, repercutiu a informação da Amaq, até então vendo o envolvimento do EI com ceticismo. Segundo ela, as explosões poderiam não ter sido ativamente coordenadas pelo grupo, mas sim inspiradas em atentados já realizados por seus militantes em outras partes do mundo. Lembrou, ainda, que o Sri Lanka não é parte da coalizão citada e que o uso do termo “cristãos” não é comum nesses comunicados.