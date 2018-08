Sou contra a separação de famílias na fronteira, diz Ivanka Trump

São Paulo – A “primeira-filha” dos Estados Unidos, Ivanka Trump, disse que a separação de famílias de imigrantes na fronteira entre os EUA e o México foi um dos pontos mais baixos na sua experiência na Casa Branca e que é “veemente contra” que isso aconteça.

As declarações, feitas em um evento no qual ela participou nesta quinta-feira, referem-se a uma das medidas mais controversas da gestão de seu pai, Donald Trump: a política de tolerância zero contra imigração ilegal que causou o afastamento de 2.500 crianças de seus pais desde maio de 2018.

Procurando se distanciar da medida controversa, Ivanka, que também atua como assessora da presidência, colocou a questão como “incrivelmente difícil” e disse que “assim como o resto do país, também a vivenciei de maneira muito emocional”.

A separação das famílias foi suspensa algumas semanas depois em razão da avalanche de críticas que Trump sofreu. Embora a justiça americana tenha dado um prazo para que o governo reunisse essas pessoas, prazo esse que expirou na semana passada, ao menos 700 crianças seguem detidas em abrigos do governo e afastadas de seus pais.

No final da manhã desta quinta-feira, a filha do presidente dos EUA era um dos temas mais comentados no Twitter (#IvankaTrump). Nesta rede social, no entanto, a maioria dos comentários não se sensibilizavam com suas posições e usuários pontuavam que ela teria sido uma cúmplice por não ter se manifestado no momento em que personalidades e figuras políticas, incluindo aliados de Trump, demandavam a suspensão da medida.

O silêncio de membros da família Trump durante essa crise foi muito questionado por veículos de imprensa e pelo público. A primeira-dama, Melania Trump, chegou a visitar um dos abrigos nos quais as crianças imigrantes foram acolhidas, numa tentativa de aliviar a tensão sobre Trump, mas a sua escolha de roupa acabou chamando ainda mais atenção: uma jaqueta na qual se lia “eu realmente não ligo”.

Perguntada sobre o tratamento que a gestão Trump concede à imprensa, outro tema polêmico, Ivanka novamente se manteve distante do pai, que frequentemente ataca jornalistas. “Eu não acho que a imprensa é inimiga do povo”, disse ela, contrariando um dos mais famosos tuítes do presidente e no qual ele classificava a imprensa americana de “fake news” e “inimiga do povo americano”.