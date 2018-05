Soldados morrem em explosões em base aérea na região central da Síria

Beirute – Pelo menos 11 soldados do regime da Síria morreram nesta sexta-feira por várias explosões, cujas causas são desconhecidas, na base aérea de Hama, no centro do país, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

A fonte não descartou que o número de mortes possa aumentar porque há dezenas de feridos, alguns deles em estado grave.

No total, foram cinco explosões em um armazém de munição e combustível do aeroporto.

Por enquanto, não se sabe se a base aérea foi alvo de algum ataque ou se as explosões foram causadas por uma falha técnica.

O aeroporto militar de Hama é utilizado pelas forças leais ao presidente sírio, Bashar al Assad, para lançar bombardeios contra diversas partes dessa província e na região vizinha de Idlib.

O exército sírio anunciou há dois dias que havia “limpado” o norte da província de Homs e o sul de Hama após “a expulsão dos terroristas dessas áreas”.

As forças governamentais assumiram o controle da região depois que foi concluída a remoção de combatentes de facções rebeldes e islamitas, assim como de seus familiares e outros civis.

A remoção aconteceu depois de uma ofensiva militar iniciada em meados de abril, que forçou os grupos armados a se renderem e a aceitarem um acordo, uma estratégia que já vem sendo utilizada há algum tempo pelo regime sírio.