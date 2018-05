Soldados israelenses matam dois palestinos em Gaza

Dois palestinos foram mortos neste domingo (6) na Faixa de Gaza, baleados por soldados israelenses, informaram o ministério da Saúde do enclave palestino e o Exército israelense.

Os soldados atiraram contra três “suspeitos” que tentavam danificar a barreira de segurança que separa Gaza de Israel, matando dois deles, indicou o Exército israelense.

O ministério da Saúde do enclave confirmou a morte de dois palestinos. Abdel Rahman Qudeih (23 anos) e Mohamed Abu Reyda (20) foram mortos quando se aproximavam da fronteira, segundo o ministério do Hamas, um movimento islâmico no poder em Gaza.

Essas vítimas elevam para 51 o número de manifestantes mortos pelas forças de segurança israelenses desde o início, em 30 de março, de um movimento reivindicando o direito dos palestinos de retornar às terras que tiveram que deixar após a criação do Estado de Israel em 1948.