Socorrista envolvido em resgate processará Musk por tuíte polêmico

O espeleólogo Vernon Unsworth, que participou do resgate dos meninos presos em uma caverna na Tailândia, disse neste segunda-feira (16) à AFP que pode denunciar o milionário Elon Musk por tê-lo chamado de pedófilo no Twitter.

O empreendedor, proprietário da Tesla e da SpaceX, acusou Vernon Unsworth de pedófilo, alguns dias depois de ele ter acusado Musk de fazer um “ato de propaganda” com sua oferta de levar um minissubmarino para resgatar os garotos tailandeses.

Os doze meninos e seu treinador de futebol foram resgatados ao longo de três dias na semana passada por uma equipe internacional de mergulhadores na caverna de Tham Luang. Eles estavam presos desde 23 de junho.

Unsworth, que vive parte do ano na Tailândia e que assessorou topógrafos e socorristas, considerou que a ideia proposta por Musk “não tinha qualquer possibilidade de funcionar”.

O magnata reagiu no domingo com uma série de tuítes, nos quais se referia a Unsworth como um “pedo”, diminutivo em inglês para pedófilo.

Musk, que conta com 22 milhões de seguidores no Twitter, apagou as mensagens em seguida.

Em entrevista à AFP, Unsworth disse não ter visto os tuítes, mas que foi informado sobre isso e que “sim, tinha pensado” em processar Musk.