Social-democratas se aliam a coalizão de Merkel na Alemanha

Berlim – Os social-democratas alemães (SPD) votaram decisivamente por uma nova coalizão com os conservadores da chanceler Angela Merkel neste domingo, abrindo o caminho para um novo governo na maior economia da Europa após meses de incerteza política.

Dois terços dos membros votaram “sim” ao acordo, uma margem maior do que muitos esperavam, o que significa que Merkel poderá tomar posse para um quarto mandato já no meio do mês, em uma repetição da grande coalizão que tem governado desde 2013.

Os desafios estão se acumulando para Merkel, que atua há mais de cinco meses desde uma inconclusiva eleição, com a União Europeia à procura de liderança em questões econômicas e de segurança e a França buscando um parceiro para os ambiciosos planos de reforma da UE do presidente Emmanuel Macron.

Macron saudou os acontecimentos como “boas notícias para a Europa”.

Uma declaração de seu gabinete acrescentou: “A França e a Alemanha trabalharão juntas em novas iniciativas nas próximas semanas para levar o projeto europeu para frente”.

Merkel, no poder desde 2005, felicitou o SPD em mensagem publicada no Twitter de seu partido. “Estou ansiosa para trabalhar com o SPD novamente pelo bem do nosso país”, disse ela.