Sobe para 66 o número de mortos em explosão de oleoduto no México

Cidade do México – O número de mortos após a explosão de um oleoduto da empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) no estado de Hidalgo, na região central do México, subiu de 21 para 66 nas últimas horas, informou neste sábado uma fonte oficial.

“O saldo que temos até o momento do ocorrido em Tlahuelilpan é de 66 pessoas mortas e 76 feridas, que estão sendo atendidas em diferentes hospitais”, escreveu no Twitter o governador de Hidalgo, Omar Fayad.

Muitos dos feridos estão com queimaduras graves e teme-se que haja mais corpos carbonizados nas cercanias do oleoduto depois que centenas de pessoas foram até o local para recolher combustível de um vazamento provocado durante a tarde de sexta-feira.