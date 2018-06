Sobe para 62 o número de mortos após erupção vulcânica na Guatemala

O número de mortos por uma grande erupção de um vulcão na Guatemala subiu para 62 nesta segunda-feira, disse uma autoridade do país centro-americano.

Apenas 13 dos mortos foram identificados até o momento, disse à Reuters a porta-voz do Instituto Nacional de Ciências Forenses da Guatemala Mirna Zeledon.

A erupção de Fuego – a palavra espanhola para fogo – no domingo foi a maior em mais de quatro décadas, forçando o fechamento do principal aeroporto internacional da Guatemala e jogando cinzas sobre milhares de hectares de lavouras de café nas encostas do vulcão.