Sobe para 61 o número de mortos em novo surto de ebola na RDC

Sessenta e uma pessoas morreram por causa do novo surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC), informaram as autoridades do país, que anunciaram o uso de quatro novas moléculas para tratar a epidemia.

As autoridades sanitárias detectaram 103 casos de ebola, 76 deles confirmados por estudos científicos e 27 casos prováveis.

Segundo a Direção Geral da Luta contra a Doença, ao menos 61 pessoas morreram durante as últimas semanas.

O ministério da Saúde também anunciou que foi aprovado o uso de quatro moléculas terapêuticas experimentais, cujos nomes científicos são ZMapp, Remdesivir, Favipiravir e Regn3450 – 3471 – 3479.

Em 1o. de agosto passado foi detectado um novo surto de ebola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, leste do país. Trata-se do décimo surto dessa epidemia que afeta a RDC desde 1976.