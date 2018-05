Em dia de violência, Faixa de Gaza registra 60 mortos e 2.771 feridos

Gaza – O número total de palestinos mortos por disparos do Exército israelense nos protestos de ontem em Gaza contra a mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém chegou a 60 nesta terça-feira, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

O porta-voz desse ministério no enclave, Ashraf al Qedra, confirmou hoje a morte de Omar Abu al Fool, de 30 anos, ferido durante as manifestações ocorridas ao leste de Jabalya, no norte da Faixa.

Durante ontem foram registrados, além dos 60 mortos – oito deles menores -, 2.771 feridos, entre eles, 225 menores.

Desde que começaram os protestos da denominada Marcha do Retorno em 30 de março, morreram 109 palestinos e mais de 12 mil ficaram feridos, metade deles por munição real.

A ONG Médicos Sem Fronteiras denunciou hoje em comunicado oficial a violência ocorrida, feito que qualificou de “inaceitável e desumano”.