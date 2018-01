Sobe para 51 o número de mortos em acidente de ônibus no Peru

Lima – O Ministério da Saúde do Peru (Minsa) elevou nesta quarta-feira para 51 o número de mortos pela queda de um ônibus em uma encosta à beira-mar na estrada de Pasamayo, ao norte da capital Lima, que também deixou seis sobreviventes feridos.

O Centro de Operações de Emergência (COE) informou que 51 corpos foram recuperados em Pasamayo, assinalou o Minsa no Twitter.

A fonte acrescentou que “o uso de um drone serviu para facilitar a última revisão na área do acidente”.

Os brigadistas do Minsa, do corpo de bombeiros e das forças armadas participaram nos trabalhos conjuntos de resgate e remoção dos destroços do ônibus acidentado, que está no fundo de um abismo de mais de 100 metros de profundidade e à beira-mar.

O Minsa informou também que oito brigadistas de saúde mental se encontram no necrotério na cidade de Chancay, a mais próxima do local do acidente, para oferecer apoio aos familiares das vítimas.

O acidente aconteceu na rodovia Pan-Americana Norte, a cerca de 45 quilômetros de Lima, em um trecho conhecido como “curva do diabo” da “espiral de Pasamayo”, uma via que passa por uma região montanhosa à margem do Oceano Pacífico.