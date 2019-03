Sobe para 25 o número de mortos em incêndio de edifício em Bangladesh

Daca – As autoridades de Bangladesh informaram, nesta sexta-feira, que subiu para 25 o número de mortos pelo incêndio ocorrido ontem, em um edifício de Daca, capital do país, onde 73 pessoas também ficaram feridas, revivendo a tragédia que no mês passado matou 70 pessoas em condições similares.

O vice-comissário de polícia da região onde ocorreu o incidente, Mustak Ahmed, disse à Agência Efe que 24 dos 25 corpos encontrados até o momento no edifício, que abriga dezenas de escritórios, já foram entregues às suas famílias.

Segundo Mahfuz Riben, do Corpo de Bombeiros, as autoridades continuam os trabalhos de busca no prédio, por isso o número de vítimas pode aumentar.

O fogo começou por volta das 12h50 (hora local) de ontem, em um dos andares inferiores do arranha-céu.

No início do incêndio, muitas pessoas ficaram presas e algumas morreram ao caírem do edifício durante tentativa de escapar das chamas.

O incidente acontece mais de um mês depois que um grande incêndio arrasou em 20 de fevereiro quase totalmente sete edifícios na parte antiga de Daca, deixando ao menos 70 mortos e 55 feridos. EFE