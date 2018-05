Sobe para 21 o número de casos confirmados de ebola no Congo

O número de casos confirmados do surto de ebola no noroeste da República Democrática do Congo (RDC) já chegou a 21, dos quais quatro em área urbana, informaram hoje (20) fontes oficiais.

Até este sábado (19), havia 46 casos em estudo por causa de febre hemorrágica: os 21 confirmados, 21 prováveis e quatro suspeitos, de acordo com dados divulgados na madrugada de hoje (20) pelo Ministério de Saúde do país.

Quatro novas confirmações se somaram desde o último relatório oficial, publicado um dia antes.

Um deles é mais outro em Wangata, dentro da área urbana da cidade de Mbandaka – capital da província do Equador (noroeste), com cerca de 1 milhão de habitantes -, onde já tinham sido reportados três casos.

Dentro desta lista, 26 pessoas já morreram, mas só dois foram casos confirmados em laboratório.

Para combater o surto, o governo prepara uma campanha de vacinação na região afetada, que começa nesta segunda-feira (21).

Este é o nono surto de ebola na RDC desde que se descobriu o vírus em 1976 neste país, quando ainda se chamava Zaire.