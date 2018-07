Sobe para 156 o número de mortos por conta do Vulcão de Fogo da Guatemala

Cidade da Guatemala – O Instituto Nacional de Ciência Legista (Inacif) informou na quinta-feira da identificação de outros nove corpos entre as vítimas da erupção do Vulcão de Fogo da Guatemala, no início de junho, subindo a quantidade de mortos para 156.

A aplicação de “diferentes métodos científicos” resultou na identificação de cinco menores de idade (de 3, 5, 7, 10 e 12 anos), duas mulheres de 19 e 21 anos, outra de 32 e uma mais de 64.

Além dos 156 mortos, a trágica erupção e a subsequente atividade vulcânica nos dias seguintes de fluxos piroclásticos e lahars, deixaram pelo menos 268 desaparecidos, além de 2.839 que estão em abrigos.

A erupção do Vulcão de Fogo, a maior dos últimos anos, também provocou a destruição de 186 casas, duas pontes, uma estrada e uma escola.