Sobe para 15 o número de mortos em enchentes na Califórnia

Los Angeles – O número de mortos nas enchentes e deslizamentos no estado da Califórnia na terça-feira aumentou para 15, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades do condado de Santa Bárbara, que seguem com as tarefas de resgate e busca a 20 desaparecidos.

O escritório do xerife do Condado de Santa Bárbara, ao noroeste de Los Angeles, indicou através do Twitter que o número de vítimas mortais tinha aumentado nas últimas horas, depois que os resgatistas encontraram dois novos corpos.

Os esforços dos policiais, bombeiros e pessoal de resgate do setor de Montecito se centram na retirada de escombros e na localização de cerca de duas dúzias de pessoas desaparecidas.

Segundo informou hoje o xerife do condado Santa Bárbara, Bill Brown, as brigadas de resgate trabalharam durante a noite na busca por pessoas desaparecidas.

Além das vítimas mortais, 25 pessoas ficaram feridas em uma zona onde “dezenas de pessoas” foram resgatadas de helicóptero e muitas por terra.

“Enquanto temos a esperança de que isso não aconteça, acreditamos que este número aumentará enquanto continuamos buscando pessoas que ainda estão desaparecidas”, apontou hoje aos meios de comunicação o xerife Brown.

A avalanche de escombros, barro e outros resíduos tomou força na madrugada de terça-feira quando o setor arrasado pelo incêndio florestal em dezembro foi atingido por chuvas em menos de 15 minutos.

Em algumas das áreas inundadas, as autoridades tinham ordenado a evacuação, mas muitos residentes não consideraram que o risco fosse tão grande e decidiram permanecer em suas moradias.