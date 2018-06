Sobe para 15 o número de mortos durante explosão no Iraque

Bagdá – O número de mortos na explosão de ontem em Sadr, bairro dos arredores de Bagdá controlado pelo clérigo xiita Moqtada al Sadr, subiu nesta quinta-feira para 15.

Pelo menos 110 pessoas ficaram feridas no ataque, disse uma fonte de hospitais da região que não quis ser identificada à Agência Efe. Do total, 13 seguem em estado grave e 78 já receberam alta.

A explosão, que destruiu cinco imóveis, ocorreu na noite de ontem dentro de uma casa utilizada como depósito de armas e munição, explicou à Efe uma fonte da polícia de Bagdá.

Tanto o primeiro-ministro interino do Iraque, Haidar al Abadi, como Moqtada al Sadr, líder da coalizão que venceu as eleições em maio deste ano, ordenaram que o Ministério do Interior abra uma investigação para esclarecer o ataque.

Nenhum grupo reivindicou a autoridade do atentado.

Sadr é o reduto das milícias controladas pelo clérigo xiita, cenário frequente de atentados terroristas.

A explosão ocorreu poucas horas depois de o parlamento do Iraque ter ordenado a apuração manual dos votos em todos os centros eleitores devido à suspeita de fraude dos resultados.