Sobe para 145 o número de feridos em acidente de caminhão-tanque na Itália

Roma – O serviço de saúde da cidade de Bolonha, no centro-norte da Itália, elevou nesta terça-feira para 145 o número de feridos, quatro deles em estado grave, após a explosão de ontem envolvendo um caminhão-tanque em uma rodovia no entorno da cidade, que também causou uma morte.

Os feridos estão internados em hospitais da região de Emilia Romagna, entre eles no Maggiore de Bolonha, mas também em Cesena e Parma, explicaram à Agência Efe fontes do hospital Maggiore de Bolonha.

O acidente aconteceu durante a tarde de ontem em uma rodovia na altura do bairro bolonhês de Borgo Panigale, muito perto do aeroporto que serve a cidade, quando um caminhão-tanque se chocou contra outro, conforme mostram as imagens divulgadas pela polícia.

No acidente morreu uma pessoa, que as autoridades italianas ainda não identificaram, mas veículos de imprensa italianos afirmam que se trata do motorista do caminhão, Andrea Anzolin, de 42 anos e nascido em Vicenza.

A colisão provocou uma primeira explosão que rapidamente envolveu o caminhão em chamas e, imediatamente depois, provocou outra deflagração violenta que derrubou parcialmente um viaduto e atingiu carros de uma concessionária próxima.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, visitou hoje os feridos nos hospitais e enfatizou que o Executivo trabalhará para “averiguar o que aconteceu para poder prevenir que ocorram (no futuro) tragédias similares”, segundo um vídeo publicado pela chefia de governo em seu perfil no Twitter.