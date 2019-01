Sobe para 115 o número de mortos em explosão de oleoduto no México

Cidade do México – O número de mortes causadas pela explosão ocorrida no dia 18 em um oleoduto no município de Tlahuelilpan, no estado mexicano de Hidalgo, subiu de 109 para 115 pessoas desde a sexta-feira passada.

“Temos um total de 115 mortos pelo que registramos até agora”, informou nesta segunda-feira o ministro de Saúde do México, Jorge Alcocer.

O ministro explicou que nas últimas 48 horas – desde o sábado – só morreu uma pessoa, mas 30 continuam internadas, três delas em uma clínica em Galveston, no Texas, nos Estados Unidos.

Questionado sobre o estado de saúde dos pacientes, Alcocer explicou que, os mais “graves” já morreram e os demais têm “uma previsão melhor”.

“Mas a metade deles ainda precisa passar por um tratamento intensivo para chegar a uma situação mais estável. Pela perspectiva médica, tem ido bem”, acrescentou.

No dia 18 de janeiro, um grupo de habitantes do município de Tlahuelilpan arrebentou um oleoduto para roubar combustível de forma muito rudimentar.

Após cerca de duas horas, e apesar da presença do Exército – que pouco pôde fazer para controlar as centenas de pessoas que se juntaram para levar gasolina -, ocorreu uma forte explosão.

Desde que chegou ao poder, no dia 1º de dezembro do ano passado, o presidente Andrés Manuel López Obrador começou um combate ao roubo de combustível dos oleodutos da estatal Pemex, crime que gera prejuízos milionários à empresa.

López Obrador decidiu reforçar com milhares de agentes a segurança dos oleodutos e transportar mais gasolina em caminhões, o que causou uma crise de desabastecimento em dez estados do país, com diversos postos de gasolina fechados.