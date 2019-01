Sobe para 107 o número de mortos em explosão de oleoduto no México

Cidade do México – O governo do México divulgou, no final da noite de quinta-feira, que o número de mortos por conta da explosão de um oleoduto perfurado clandestinamente por ladrões de combustível em Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo, subiu para 107.

Além disso, 40 pessoas ficaram feridas por conta da explosão ocorrida no último dia 18.

Eles observaram que das 107 mortes, 39 foram registradas nos hospitais para aonde foram levados os feridos.

Outras 37 pessoas feridas recebem tratamento em hospitais dos estados de Hidalgo e na capital mexicana, enquanto que outros três foram levados para uma clínica em Galveston, no Texas (Estados Unidos).

No dia 18, um grupo de moradores do município de Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo, perfurou um duto de combustível e começou a roubar, de uma forma muito rudimentar, a gasolina.

Após cerca de duas horas, e apesar da presença do exército que pouco pôde fazer para controlar a multidão de centenas de pessoas que se aproximaram para coletar gasolina, ocorreu uma forte explosão.

Desde que chegou ao poder em dezembro do ano passado, o presidente Andrés Manuel López Obrador começou um combate frontal ao roubo de combustível através dos dutos da empresa estatal Pemex, que gera perdas milionárias para a companhia.

Para tal fim, a segurança nos dutos foi reforçada com milhares de agentes e se intensificou o transporte de gasolina com caminhões-pipa, o que causou uma crise de desabastecimento em dez estados do país.