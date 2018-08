Sobe para 105 o número de mortos por terremoto na Indonésia

Tanjung – As autoridades da Indonésia elevaram nesta terça-feira para 105 o número de mortos pelo terremoto de magnitude 6,9 que sacudiu a ilha de Lombok no domingo, enquanto prosseguem as operações de busca por sobreviventes e a remoção de escombros.

“Até hoje, o número de pessoas mortas é de 105. A maioria, 78 pessoas, são do distrito de Lombok do Norte”, declarou em entrevista coletiva o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio), Sutopo Purwo Nugroho.

As outras vítimas mortais foram registradas em Lombok Ocidental (15), na capital da ilha Mataram (4), em Lombok Oriental (3), Lombok Central e Denpasar (2), a capital da ilha vizinha de Bali.

O número de feridos se mantém em 236 e as autoridades cifraram em “milhares” os imóveis danificados e o número de pessoas deslocadas, enquanto outros veículos de imprensa falam de mais de 20 mil.

Os mortos são todos indonésios e entre os feridos há sete estrangeiros: um dinamarquês, um americano, uma britânica, um francês, uma belga, uma tcheca e uma sul-coreana.

Sutopo indicou que as autoridades esperam que o número de mortos aumente ainda mais conforme evoluam as operações de busca de sobreviventes nos edifícios derrubados, principalmente em Lombok do Norte e Lombok Oriental, as regiões mais atingidas.

Milhares de turistas tentam sair pouco a pouco da ilha em várias embarcações e nos aviões que estão decolando com atrasos do aeroporto internacional em Mataram, onde muitos estrangeiros passaram a noite.

Aproximadamente 7 mil turistas foram evacuados do popular arquipélago das ilhas Air, Meno e Trawangan, em frente ao litoral noroeste de Lombok, perto do epicentro do terremoto de magnitude 6,9, que foi acompanhado por cerca de 250 réplicas.

Faik Fahmi, diretor de Angkasa Pura, a empresa que administra o aeroporto, disse à Agência Efe que por volta de mil pessoas pernoitaram no recinto e adiantou que o trânsito será aumentado para que eles possam seguir para seus destinos, que incluem Bali e Jacarta.

Normalmente, cerca de 100 voos saem e entram de Lombok, mas muitos foram cancelados na segunda-feira e outros sofreram atrasos.

A ilha de Lombok, dominada pelo vulcão Rinjani, fica ao leste de Bali, principal destino turístico da Indonésia.

A Indonésia está localizada sobre o chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por aproximadamente 7 mil tremores por ano, a maioria deles moderados.