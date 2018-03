Só 6 das mais de 150 baleias encalhadas em praia australiana sobrevivem

Sydney (Austrália), 24 mar (EFE).- Apenas seis das mais de 150 baleias-piloto que ficaram encalhadas na sexta-feira em uma baía no sudoeste da Austrália sobreviveram e foram devolvidas ao mar, informaram grupos ambientalistas.

Mais de cem voluntários e ativistas participaram da campanha de auxílio ao grupo de cetáceos que encalhou ontem em uma praia da baía Hamelin, a cerca de 315 quilômetros de Perth e que foi fechada ao público durante o trabalho de salvamento.

Após a chegada em massa dos animais, e apesar dos esforços conjuntos, somente seis puderam ser devolvidas ao mar. O resto morreu.

O especialista Jeremy Chick, do Ministério de Biodiversidade e Conservação do estado da Austrália Ocidental, tinha advertido na sexta-feira que “a força dos animais, assim como o vento e as condições meteorológicas” afetariam os esforços para salvar os exemplares que tinham sobrevivido.

A baleia-piloto mede entre 4 e 5,5 metros e habita águas tropicais e subtropicais em grupos de cerca de cem membros.