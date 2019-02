Snowden deve ter coragem e enfrentar a Justiça, diz Kerry

Washington – O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou que o ex-agente Edward Snowden, atualmente refugiado na Rússia, deve retornar e enfrentar a justiça nos Estados Unidos por revelar segredos do serviço de inteligência.

“Este homem traiu seu país”, disse o chefe da diplomacia americana ao canal CBS News.

“Deve ter a coragem de retornar aos Estados Unidos”, completou.

“Fez um dano muito significativo a seu país. Acredito que é um fato triste e infeliz”, disse Kerry.

As declarações de Kerry são uma resposta à primeira entrevista de Snowden a um canal americano, exibida pela NBC, na qual o ex-técnico de informática relata como roubou e vazou documentos secretos que revelam o programa da Agência Nacional de Segurança (NSA) de espionagem telefônico e pela internet.

“Fui treinado como espião no sentido tradicional da palavra. Vivi e trabalhei como infiltrado no exterior, sob a fachada de um trabalho que na verdade não realizava. Inclusive utilizei um nome que não era o meu”, disse Snowden, segundo um trecho da entrevista divulgado pela NBC.

Snowden revela que além da NSA, trabalhou como “especialista técnico” para a CIA e como “assessor” da agência de Inteligência da secretaria de Defesa (DIA, Pentágono).

“Não trabalhei com pessoas, não recrutei agentes, mas coloquei em funcionamento sistemas que trabalham para os Estados Unidos, e fiz isto em todos os níveis, do mais baixo ao topo”, afirmou.

Snowden, que foi acusado nos Estados Unidos de espionagem, conseguiu asilo na Rússia em agosto de 2013, depois de provocar um grande abalo no sistema de inteligência americano com uma série de vazamentos sobre o programa de espionagem americano ao redor do mundo.