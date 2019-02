Irmandade Muçulmana nunca mais voltará, diz Sissi

Cairo – O ex-comandante das Forças Armadas do Egito Abdel-Fattah el-Sissi, provável futuro presidente do país, declarou nesta segunda-feira que a Irmandade Muçulmana, do presidente deposto Mohamed Morsi, “nunca mais voltará” se for eleito presidente.

Sissi acusou o grupo islamita de usar seus militantes para desestabilizar o Egito. Ele fez as declarações na primeira entrevista à televisão durante sua campanha para presidente.

As eleições serão realizadas no dia 26. Segundo Sissi, são os egípcios que não querem mais a Irmandade no país, e não ele.

Em julho do ano passado, como comandante das Forças Armadas, Sissi liderou o golpe militar que resultou na deposição de Morsi, primeiro presidente democraticamente eleito da história do Egito.