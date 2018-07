Sírios em fuga de ofensiva de Assad se aproximam da fronteira de Israel

Colinas de Golã – Dezenas de sírios se aproximaram da fronteira de Israel nas Colinas de Golã nesta terça-feira, aparentemente buscando ajuda ou refúgio de uma ofensiva do Exército da Síria com apoio russo, mas tiveram que recuar diante de um alerta das forças israelenses.

Dezenas de milhares de sírios se aproximaram da fronteira com as Colinas de Golã ocupadas por Israel no último mês, fugindo da ofensiva que recuperou grande parte do sudoeste do país da mãos dos rebeldes.

“Voltem antes que algo ruim aconteça. Se vocês querem que sejamos capazes de ajudá-los, voltem”, disse um oficial do Exército de Israel de seu lado da cerca de fronteira à multidão, falando em árabe com um megafone.

Israel prestou ajuda humanitária a refugiados em acampamentos perto da linha de separação entre Israel e Síria em Golã, mas disse que eles não terão permissão para entrar em territórios controlados por Israel.

Uma testemunha do lado sírio da divisa disse que as pessoas estão buscando abrigo onde quer que consigam em meio à aproximação da ofensiva de suas localidades.

Os sírios que se aproximaram da cerca de fronteira pararam a cerca de 200 metros e foram instruídos por um soldado israelense a partirem.

“Vocês estão na fronteira do Estado de Israel. Voltem, não queremos feri-los”, gritou o soldado em árabe com um megafone, como mostraram imagens ao vivo da Reuters TV.

Depois disso a multidão, que incluía mulheres e crianças, recuou lentamente rumo ao campo de refugiados. Alguns pararam no meio do caminho e acenaram com panos brancos na direção da fronteira israelense.