Síria promete acabar com presença dos EUA no país, diz TV estatal

Beirute – O Exército sírio está determinado a acabar com qualquer forma de presença dos Estados Unidos no país, disse a televisão estatal da Síria nesta segunda-feira, citando como fonte uma autoridade do Ministério de Relações Exteriores.

A coalizão liderada pelos EUA está trabalhando com milícias sírias para formar uma nova força de fronteira com 30.000 homens.

A medida também aumentou a indignação da Turquia com o apoio norte-americano a forças comandadas por curdos na Síria.

O Ministério de Relações Exteriores sírio descreveu a força de fronteira apoiada pelos EUA como uma “agressão flagrante” a sua soberania, de acordo com a mídia estatal.