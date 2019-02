Forças curdas capturam cidades ao redor de Kobani

Beirute – Após anunciar a retomada de Kobani, na semana passada, as forças curdas, auxiliadas por rebeldes sírios, capturaram um cinturão de pequenas cidades e vilarejos ao redor da cidade, afirmaram oficiais do exército esta terça-feira.

“A maioria das cidades próximas a Kobani foram liberadas”, afirmou Anwar Muslim.

“O resto será libertado em breve”, disse.

De acordo com relatos, as forças curdas estabeleceram um cinturão livre do grupo extremista Estado Islâmico que tem entre dez e 15 quilômetros de largura.

Falando à mídia, oficiais curdos e rebeldes sírios pediram também que a ONU “tome parte na reconstrução da província” e que abra um “corredor humanitário” que permita aos refugiados sírios que retornem.

Fonte: Associated Press.