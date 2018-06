Singapura limita espaço aéreo durante cúpula entre EUA e Coreia do Norte

Singapura – O espaço aéreo de Singapura ficará restrito durante a cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte agendada para a semana que vem, de acordo com um aviso publicado pelas autoridades da aviação aos profissionais do setor nesta quarta-feira.

A cidade-Estado do sudeste asiático sediará um encontro histórico entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, em 12 de junho, e reforçou a segurança de todo seu território.

O aviso, publicado nos sites da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI) e da Agência Federal de Aviação dos EUA (FAA), informa que o espaço aéreo sobre Singapura ficará restrito temporariamente durante partes dos dias 11, 12 e 13 de junho.

Todas as aeronaves com destino ao Aeroporto Changi de Singapura serão instruídas a reduzir a velocidade e aceitar algumas restrições no uso das pistas “por motivos de segurança nacional”, explicou o aviso.

Outro aviso no site da OACI instruiu os aviadores a manterem distância da Base Aérea Paya Lebar, uma instalação militar situada no leste da ilha que já foi usada por presidentes dos EUA em visita, dizendo que as aeronaves que violarem as restrições “podem ser interceptadas”.

Como parte dos preparativos para a cúpula, Singapura designou certas partes da cidade como “áreas de eventos especiais” entre 10 e 14 de junho. Estas incluem a região central, que abriga o Ministério das Relações Exteriores, a embaixada dos EUA e vários hotéis, e a ilha Sentosa, no sul de Singapura, onde a reunião irá ocorrer.

Itens como sistemas de som públicos e aeronaves de controle remoto serão proibidos na área neste período.

O Aeroporto Changi e a Agência de Aviação Civil de Singapura não puderam confirmar de imediato os detalhes sobre o aviso de restrições do espaço aéreo.