Singapura lança medalha da “Paz Mundial” para marcar cúpula Trump-Kim

Singapura – Singapura lançou nesta terça-feira uma medalha comemorativa da cúpula da semana que vem entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte na rica cidade-Estado com a inscrição “Paz Mundial” em letras grandes em um dos lados.

As palavras no medalhão, à venda na loja virtual da Casa da Moeda de Singapura, são acompanhadas de uma pomba com um ramo de oliveira, um símbolo bíblico da paz, além de uma rosa e uma magnólia, as flores nacionais dos dois países.

A outra face da medalha, que custa mais de 1 mil dólares em sua versão de ouro, mostra um aperto de mãos diante das bandeiras das duas nações e a data de 12 de junho.

A reunião entre Donald Trump e Kim Jong Un será a primeira entre um líder do regime norte-coreano e um presidente norte-americano no exercício do cargo. Depois de uma guerra de palavras que durou meses, o encontro almeja iniciar um debate sobre o fim do programa de armas nucleares norte-coreano em troca de incentivos diplomáticos e econômicos.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que Trump merece o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços para acabar com o impasse na península coreana.