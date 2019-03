Sindicato de pilotos da Argentina decide não voar em aviões 737 da Boeing

Buenos Aires – A Associação de Pilotos de Linhas Aéreas da Argentina (APLA) decidiu nesta segunda-feira orientar seus filiados a não voarem em aviões 737 MAX da Boeing por entender que as autoridades locais não deram garantias sobre a segurança dessas aeronaves após o acidente registrado ontem na Etiópia.

Em comunicado, o sindicato informou que “em proteção pela segurança das operações”, a orientação é que os pilotos não operem os modelos 737 MAX da frota da Aerolíneas Argentinas.

A Ethiopian Airlines suspendeu hoje o uso do Boeing 737 MAX 8 após um das aeronaves da companhia ter caído ontem pouco depois de decolar, matando as 157 pessoas que estavam a bordo.

Em outubro do ano passado, outro Boeing 737 MAX 8, da Lion Air, caiu no Mar de Java matando 189 pessoas pouco depois de decolar do aeroporto de Jacarta. Na ocasião, a caixa-preta revelou erros no sistema automático da aeronave.

A Aerolíneas Argentinas tem cinco aviões desse modelo e decidiu que, por enquanto, eles seguirão sendo utilizados. No entanto, a APLA vai recorrer à Administração Nacional de Aviação Civil (Anac) e à própria companhia para adotar medidas preventivas para garantir a segurança das tripulações e dos passageiros.

“Infelizmente, apesar da urgência do caso, até o momento não recebemos resposta alguma”, criticou o sindicato.

Pela falta de resposta, a APLA orientou que os filiados que trabalham para a Aerolíneas Argentinas não pilotem as aeronaves 737 MAX até que recebam informações e garantias de que não há risco.

Segundo a APLA, as decisões tomadas por outras companhias aéreas de suspender as operações com esse modelo mostram que a Aerolínas Argentina deveria tomar atitude similar como forma de prevenção.

A Aerolíneas Argentinas foi a primeira empresa aérea da América Latina a utilizar o Boeing 737 MAX 8. Na época, a companhia anunciou que pretendia ter 12 aeronaves do modelo para realizar voos domésticos e para o Caribe.