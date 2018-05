Sim tem 60% nos primeiros resultados do referendo sobre aborto na Irlanda

O “sim” obtinha pouco mais de 60% dos votos nos primeiros resultados oficiais anunciados neste sábado (26), após o histórico referendo na Irlanda sobre a liberalização do aborto.

De acordo com o escritório de contagem central baseado em Dublin, 60,19% dos eleitores de Galway East – primeira circunscrição apurada de um total de 40 – se declararam favoráveis a uma liberalização da legislação sobre o aborto. Hoje, a lei irlandesa é uma das mais restritivas da Europa. A participação foi de 63%.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, considerou, neste sábado, que o inequívoco “sim” no referendo sobre a liberalização do aborto no país é “o desfecho de uma revolução tranquila”.

“O que nós vemos hoje é o desfecho de uma revolução tranquila, que transcorreu na Irlanda ao longo dos últimos dez, ou 20 anos”, declarou à rede pública RTE.

Depois de confirmados os resultados, o próximo passo será o governo redigir um novo projeto de lei, autorizando o aborto durante as 12 primeiras semanas de gestação e até as 24 semanas por motivos de saúde.