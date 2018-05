Seul pede à ONU que cheque fechamento de instalação nuclear norte-coreana

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, pediu às Nações Unidas que verifiquem o fechamento de um local de testes nucleares norte-coreano, informou nesta terça-feira (1) um porta-voz da ONU.

Moon Jae-in fez a demanda em um telefonema ao secretário-geral da ONU, António Guterres, na segunda-feira, dias depois de o líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmar ao colega sul-coreano que tinha a intenção de fechar a instalação de testes de Punggye-ri em maio.

“O presidente buscou o apoio das Nações Unidas para verificar o fechamento iminente do local de provas nucleares da DPRK (acrônimo oficial da Coreia do Norte), como foi anunciado pelo dirigente da DPRK, Kim Jong Un”, durante seu encontro histórico com o presidente sul-coreano, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

Moon pediu também a Guterres a assistência da ONU para “transformar a zona desmilitarizada em zona de paz” entre as duas Coreias, acrescentou.

O chefe da ONU declarou que a organização internacional está disposta a discutir as possíveis formas de apoio a este pedido, mas não deu nenhum detalhe a respeito.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), organismo da ONU sediada em Viena, tem os conhecimentos necessários para realizar missões de verificação.