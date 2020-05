Seul fecha mais de 2.100 bares após novos casos de covid-19

Seul, a capital da Coreia do Sul, fechou mais de 2.100 casas noturnas e bares depois que dezenas de infecções por covid-19 foram associadas a frequentadores de clubes que saíram de casa no fim de semana passado, quando o país relaxou as orientações de distanciamento social.

As medidas impostas pelo prefeito Park Won-soon no sábado foram tomadas depois que o governo nacional pediu aos locais de entretenimento em todo o país para fechar ou impor medidas para conter a propagação do vírus, como distanciamento, medição de temperatura, manutenção de listas de clientes e a exigência de uso de máscaras pelos funcionários. Park disse que a proibição de entrada nos locais serão mantidas até a cidade concluir que os riscos de infecção foram reduzidos significativamente.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul disse anteriormente que 18 novos casos foram relatados nas 24 horas até a meia-noite de sexta-feira – todos, exceto um deles, ligados a um homem de 29 anos que visitou três clubes no distrito de Itaewon, em Seul, no sábado passado antes de testar positivo na terça-feira. Park disse, porém, que outros 16 casos foram confirmados somente em Seul desde então.