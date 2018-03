Coreia do Sul fará “grande anúncio” hoje sobre Norte, diz Trump

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo da Coreia do Sul fará um “grande anúncio” em relação à Coreia do Norte ainda nesta quinta-feira, mas não deu nenhum detalhe sobre o conteúdo.

O próprio Trump, segundo a imprensa americana, deu essa informação a um grupo de jornalistas que estava na Casa Branca, limitando-se a acrescentar que o anúncio será feito às 19h (de Washington; 21h em Brasília).

O anúncio coincidiria com a chegada hoje a Washington de uma delegação enviada pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para se reunir com representantes do governo americano na Casa Branca.

Pouco antes de embarcar rumo aos Estados Unidos, membros desta delegação revelaram que levavam uma “mensagem adicional” e secreta do líder norte-coreano, Kim Jong-un, para Trump, e ela pode ser chave para o processo de desgelo nas relações com a Coreia do Norte. EFE