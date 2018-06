Sete jihadistas do EI são mortos na Síria ao tentar furar controle

Washington – A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos que combate o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) informou nesta sexta-feira sobre a morte de sete jihadistas no sul da Síria na segunda-feira, quando o veículo no qual viajavam foi interceptado quando tentava atravessar um controle de segurança.

A aliança explicou em comunicado que os ocupantes do veículo, que foram identificados como “membros do EI”, foram interceptados ao tentar furar um controle perto do passagem de Al Tanf, na fronteira com o Iraque.

“Pelo menos um dos membros do EI ativou o colete explosivo quando começou a troca de disparos. Os sete terroristas do EI” morreram e não houve vítimas por parte da coalizão”, detalhou a nota.

O porta-voz da aliança, o general de divisão Felix Gedney, citado no comunicado, garantiu que a operação é “outro exemplo da dedicação e do duro trabalho” realizado por parte dos aliados.

Os Estados Unidos lideram a coalizão internacional, formada por mais de 70 países e que, ao amparo Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem como objetivo acabar com o jihadismo na Síria e no Iraque.