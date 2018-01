Serviço elétrico apresenta falhas em regiões da Venezuela

Caracas – Uma série de falhas no serviço elétrico deixaram alguns setores do leste de Caracas e de outras regiões centrais na Venezuela sem eletricidade nesta terça-feira, confirmaram as autoridades do país. Apagões nos municípios de Sucre e Chacao foram informados pela Corporación Eléctrica Nacional (Corpolec) por meio do Twitter.

Outras interrupções foram registradas em Estados centrais como Miranda, Aragua, Carabobo e Guárico, assim como nos Estados de Lara e Falcón, localizados na região centro-leste do país.

O ministro de Energia Elétrica, Luis Motta Domínguez, advertiu na segunda-feira, em seu perfil no Twitter, que as fortes chuvas que atingiram o país nos últimos dias poderiam provocar a interrupção do serviço elétrico.

Desde 2008, falhas elétricas são presenciadas na Venezuela com mais frequência, o que as autoridades do país atribuem, em sua maior parte, a ações de sabotagem dos adversários políticos. A oposição tem rechaçado essas acusações e sustenta que os apagões, na maioria dos casos, são consequência de insuficiências na capacidade de geração, falhas na manutenção das instalações e defeitos gerais.

Fonte: Associated Press.