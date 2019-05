Série de tornados mata ao menos 3 pessoas nos Estados Unidos

Washington — Pelo menos três pessoas morreram devido à passagem de vários tornados que destruíram nas últimas horas diversas casas no estado do Missouri, no meio oeste dos Estados Unidos.

“Foi uma devastação enorme no estado. Ontem à noite, tivemos muita sorte porque não houve mais mortes e mais feridos”, disse o governador Mike Parson em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira.

Os tornados mataram três pessoas em Golden City, 100 quilômetros a sudoeste de Jefferson City, a capital estadual, onde foram registrados grandes danos materiais. Em 24 horas, foram pelo menos 29 tornados, principalmente no Missouri e no estado de Oklahoma. Desde a última sexta-feira, foram pelo menos 171.

“Nossos corações estão com o povo do Missouri, que hoje está avaliando os danos das tempestades. Vocês são fortes e resilientes, e estamos aqui para ajudar”, escreveu o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no Twitter.

Trump pediu que os moradores fiquem atentos aos alertas e se mantenham em locais seguros, porque meteorologistas advertiram que as condições para tornados nos estados do Texas e da Pensilvânia persistem.

As autoridades da cidade de Webber Falls, em Oklahoma, ordenaram que os moradores deixem suas casas em busca de abrigo, depois que o rio Arkansas transbordou e a situação foi classificada como ameaçadora.

Após o tornado que atingiu Jefferson City, 20 pessoas foram internadas em hospitais locais, mas nenhuma delas possui ferimentos graves, segundo as autoridades. O impacto maior na capital do Missouri aconteceu em uma área do sul da cidade, onde vários prédios foram danificados, entre eles várias escolas.

“Temos de tudo, desde telhados caídos nas ruas a árvores arrancadas, veículos quebrados e lojas danificadas. Agora vamos de porta em porta para ver se todas as pessoas estão bem”, disse o tenente David Williams, porta-voz do Departamento de Polícia de Jefferson City.