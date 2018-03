Sequestrador estava fichado por radicalização na França

Paris – O homem que invadiu nesta sexta-feira e fez reféns em um supermercado na cidade de Trèbes, perto de Carcassonne, no sul da França, e que matou pelo menos uma pessoa, estava fichado pelas autoridades, disseram à Agência Efe fontes ligadas ao caso.

O homem, que portava uma pistola e também poderia estar com granadas, continua no interior do supermercado, onde ainda mantém pelo menos uma pessoa como refém, disseram à Efe as fontes.

De acordo com a emissora “France Info”, o nome do indivíduo aparece no Arquivo de Apontamentos para a Prevenção da Radicalização com Caráter Terrorista (FSPRT, na sigla em francês).