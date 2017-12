Separatistas vencem na Catalunha, mas governo é incerto

As eleições da Catalunha, região da Espanha que buscou a independência este ano, deram vitória ao desejo do país próprio.

Os catalães foram ontem às urnas e reiteraram seu apoio aos partidos separatistas que, juntos, conquistaram a maioria absoluta no Parlamento: 70 cadeiras das 135.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Com o sucesso do bloco, que reuniu 52% dos votos, o governante deposto do país, Carles Puigdemont, pode inclusive se reeleger, mas ainda é difícil saber como isso poderá acontecer.

Ele está exilado em Bruxelas, e outras lideranças importantes da região estão presas ou fora do país.

A hora é de costurar alianças, e mesmo entre os partidos separatistas não há consenso sobre como levar a questão da independência adiante.

A tentativa de declaração unilateral foi frustrada pelo governo espanhol, que retomou o controle da região e condenou a decisão de realizar um referendo para que a população de pronunciasse sobre o assunto.

Para tentar desfazer a polarização, um partido pequeno está tentando correr com uma pauta transversal.

Para esta sexta-feira, o historiador Xavier Domenech, que liderou a campanha do partido CatECP (grupo que conquistou 8 cadeiras parlamentares), assumiu o compromisso de conversar com partidos de ideais progressistas, como o ERC e o PSC, para tentar compor uma aliança que esteja além do embate pela independência.

Mas a articulação não é simples já que a esquerda conquistou 57 cadeiras das 68 necessárias para conquistar maioria absoluta.

O cenário está tão confuso e pulverizado que a principal vencedora das eleições, Inés Arrimadas, possivelmente não assumirá a liderança.

Seu partido, o Cidadãos, foi o mais votado, e conquistou 37 cadeiras no Parlamento. Ela, que tem 36 anos e seria a primeira mulher a governar a Catalunha, foi a principal defensora da Constituição espanhola, e conseguiu reunir boa parte do eleitorado que não quer a independência.

Apesar da polarização e do momento confuso, um fato é certo: quando 84% dos eleitores comparecem às urnas para escolher um governante, é porque a população vai fazer questão de participar de qualquer decisão sobre o futuro da região.