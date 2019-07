Senegal apreende 800 kg de cocaína procedentes do Brasil

A alfândega do Senegal apreendeu cerca de 800 kg de cocaína procedentes do Brasil escondidas em veículos a bordo de um navio no porto de Dacar.

Outros 238 kg de cocaína foram apreendidos em 26 de junho, também escondidos em veículos novos, em um navio oriundo do porto brasileiro de Paranaguá, com destino a Luanda.

Ao menos 15 pessoas de nacionalidade senegalesa foram presas em conexão com o último caso, segundo a imprensa local.

As apreensões de cocaína são comuns no Senegal, um dos principais pontos de trânsito para passageiros e mercadorias na África Ocidental.

A apreensão recorde de cocaína no Senegal ocorreu em julho de 2007, com cerca de 2,4 mil toneladas.

Vários cidadãos latino-americanos foram presos, julgados e sentenciados.