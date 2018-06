Senadores dos EUA tentam melhorar relação do país com o Canadá

Washington – Senadores democratas e republicanos tentaram consertar a desgastada relação entre os Estados Unidos e o Canadá durante uma reunião a portas fechadas nesta quarta-feira com a ministra de Relações Exteriores canadense, Chrystia Freeland.

A reunião envolvendo membros do Comitê de Relações Exteriores do Senado vem na esteira de recentes tensões entre os dois países, que foram agravadas após o presidente americano, Donald Trump, chamar o premiê do Canadá, Justin Trudeau, de “desonesto” e “fraco” depois da cúpula de líderes do G-7, em Quebec, no último fim de semana.

O senador republicano Bob Corker, que comanda a comissão, disse que os senadores expressaram preocupação sobre a alegação de proteção da segurança nacional dos EUA por Trump para impor tarifas sobre o aço e o alumínio importados do Canadá. Corker disse acreditar que isso pode ser considerado abuso da autoridade presidencial.

Já o senador democrata Bob Menendez afirmou que deixou claro a Freeland que os democratas apreciam o relacionamento com o Canadá e discordam da afirmação de Trump de que o aço e o alumínio canadenses são uma ameaça à segurança nacional dos EUA. Fonte: Associated Press.