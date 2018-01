Senadores dos EUA fecham acordo para reabrir governo

Washington – Os parlamentares dos Estados Unidos chegaram a um acordo para reabrir o governo federal após três dias de paralisação provocada por um impasse sobre imigração e segurança nas fronteiras, disse o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, nesta segunda-feira.

“Vamos votar hoje para reabrir o governo”, disse ele.

Os democratas haviam insistido que qualquer legislação de gastos de curto prazo para manter o governo em funcionamento incluísse proteções para imigrantes conhecidos como “sonhadores”.

Os republicanos, por sua vez, disseram que não negociariam sobre imigração até que os democratas lhes entregassem os votos necessários para reabrir o governo.

O financiamento para as operações do governo expirou na meia-noite da sexta-feira e os parlamentares trabalharam durante o fim de semana em vão.

Os contornos de um acordo começaram a surgir quando um grupo bipartidário de senadores realizou conversas no domingo e nesta manhã.

Dezenas de milhares de trabalhadores federais começaram a fechar as operações na segunda-feira, mas os serviços essenciais, como operações de segurança e defesa continuaram.

Schumer disse ter chegado a um acordo com o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, no projeto de lei de financiamento para manter o governo aberto até o dia 8 de fevereiro e um plano para abordar a questão dos “Sonhadores”.