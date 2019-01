Senadora democrata Kamala Harris anuncia candidatura à presidência dos EUA

Washington – A senadora Kamala Harris anunciou nesta segunda-feira a intenção de concorrer pela candidatura do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2020, aproveitando o simbolismo da comemoração do Dia de Martin Luther King, que é feriado nacional no país.

“Apresento a minha candidatura a presidente dos EUA (…) Amo meu país e este é um momento no qual sinto a responsabilidade de lutar por quem somos”, declarou Harris, de 54 anos, em um vídeo disponibilizado em suas redes sociais.

A senadora, filha de um jamaicano e uma indiana, foi procuradora-geral da Califórnia antes de ser eleita para o Senado em 2016.

“Verdade, justiça, decência, igualdade, liberdade, democracia. Estas não são apenas palavras. São os valores que, como americanos, apreciamos, e estão todas em jogo agora”, afirmou.

Deste modo, Harris entra no que promete ser uma acirrada disputa pela candidatura democrata às eleições presidenciais de 2020, que já conta com as também senadoras Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand, além de Julián Castro, ex-secretário de Habitação.

O ganhador das primárias do partido enfrentará o atual presidente, o republicano Donald Trump, que já anunciou que tentará se reeleger.

Outros políticos democratas que podem apresentar candidatura são o senador Bernie Sanders, principal rival de Hillary Clinton nas primárias democratas de 2016, o ex-vice-presidente Joe Biden e o ex-congressista pelo Texas Beto O’Rourke.