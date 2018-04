Senadora democrata é a primeira a apoiar Pompeo como secretário de Estado

A senadora democrata Heidi Heitkamp disse nesta quinta-feira que irá votar a favor do indicado do presidente norte-americano, Donald Trump, a secretário de Estado, Mike Pompeo, tornando provável que o diretor da CIA seja confirmado para assumir o cargo.

Uma moderada que disputa reeleição neste ano na Dakota do Norte, um Estado onde Trump, que é republicano, venceu com facilidade em 2016, Heitkamp é a primeira senadora democrata a apoiar o indicado.

“Pompeo demonstrou durante seu processo de nomeação e durante nosso encontro em março que está comprometido a empoderar os diplomatas do Departamento de Estado para que possam fazer seus trabalhos em avançar interesses americanos”, disse Heitkamp em comunicado.

À medida que o senador republicano Rand Paul anunciou sua oposição, e o senador John McCain tem estado ausente de Washington e incapaz de votar por conta de doença, Pompeo precisa de ao menos um voto democrata para conquistar uma maioria no Senado.

Republicanos possuem uma maioria de somente 51 a 49 na Casa.

Adversários à nomeação de Pompeo citaram inquietações, incluindo preocupações de que ele iria favorecer ação militar ao invés de democracia e conexões passadas com grupos vistos como anti-muçulmanos e socialmente conservadores. Isso, dizem seus oponentes, faria dele a pessoa errada para representar os EUA no cenário mundial.

Republicanos que apoiam Pompeo acusam democratas de fazer política partidária em um momento em que o país precisa de um secretário de Estado para lidar com crises como a guerra civil na Síria e o desenvolvimento de armas da Coreia do Norte, que Pompeo recentemente visitou com o líder do país, Kim Jong Un.

Apoiadores de Pompeo destacaram seu encontro com Kim, que Trump confirmou na quarta-feira, como prova do comprometimento de Pompeo com a diplomacia.