Senador esquerdista disputará com Hillary a vaga democrata

Washington – Um dos senadores mais esquerdistas dos Estados Unidos, Bernie Sanders (Vermont, nordeste), prepara-se para anunciar nesta quinta-feira sua pré-candidatura à eleição presidencial do Partido Democrata no próximo ano e desafiar a favorita, Hillary Clinton.

Sanders, 73 anos, um independente que se apresenta pelo Partido Democrata mas que se autoproclama um “socialista”, anunciou sua candidatura através de um breve comunicado, garantiu nesta terça-feira a rádio pública de Vermont.

Um porta-voz do senador não quis comentar o assunto.

Muito provavelmente a entrada de Sanders na corrida presidencial dos Democratas não vai representar uma séria ameaça para o favoritismo de Clinton, mas pode obrigá-la a clarificar sua posição sobre questões polêmicas como os acordos de livre comércio que estão sendo negociados, aos quais se opõem sindicatos e a ala esquerda do partido.

“Você está do lado daqueles que sofreriam as consequências desses acordos comerciais desastrosos e verão como seus empregos estão indo para a China ou México, ou você está do lado da América corporativa?”, perguntou Sanders para Clinton durante uma recente entrevista à CNN.

“Tenho dúvidas sobre se Hillary Clinton ou McCain estão dispostos a enfrentar as grandes fortunas que controlam nossa economia”, disse Sanders à Fox News no início deste mês.

Sanders foi eleito representante para a Câmara em 1990 como candidato independente para seu estado. Em 2006, ele ganhou um assento no Senado e foi reeleito em 2012.