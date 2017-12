Senador democrata Al Franken renuncia após acusação de assédio

Washington – O senador do Partido Democrata dos Estados Unidos Al Franken anunciou nesta quinta-feira que renunciará a seu cargo nas próximas semanas, depois que até oito mulheres o acusaram de assédio sexual nos últimos dias.

“Hoje, anuncio que nas próximas semanas renunciarei como membro do Senado dos Estados Unidos”, disse Franken em um aguardado discurso no plenário do Senado, após o aumento das pressões dentro de seu próprio partido para que apresentasse a renúncia.

Franken é um dos senadores democratas mais populares e seu nome chegou inclusive a ser cogitado para a candidatura à presidência nas eleições de 2020.