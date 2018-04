Senado mexicano repreende plano de Trump

Cidade do México – O Senado do México repreendeu severamente o presidente norte-americano, Donald Trump, na quarta-feira, pedindo que seu governo mexicano qualquer cooperação com os Estados Unidos em assuntos de imigração e segurança devido aos planos de Trump de usar a Guarda Nacional para proteger a fronteira entre os dois países.

Em uma moção aprovada por unanimidade no plenário do Senado, os parlamentares também condenaram a agressiva retórica de Trump em relação ao México, descrevendo a decisão do presidente dos EUA de enviar soldados para a fronteira como “mais um insulto”.

“A conduta (de Trump) tem sido permanentemente e sistematicamente, não apenas desrespeitosa, mas ofensiva, baseada em preconceitos e desinformação e fazendo uso frequente de ameaças e chantagem”, disse Laura Rojas, líder da comissão de relações exteriores do Senado, em apoio a moção.

O governo Trump está trabalhando com quatro Estados do sudoeste dos Estados Unidos para deslocar os soldados da Guarda, que não estarão envolvidos na aplicação da lei, disse a secretária de Segurança Interna norte-americana, Kirstjen Nielsen.

A decisão do Senado mexicano não é vinculativa e é improvável que desencadeie alguma mudança nas políticas do país.