Senado dos EUA pode aprovar legislação simples pela volta do governo

São Paulo – A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou nesta quinta-feira, 24, que o Senado poderia aprovar uma “legislação simples”, garantindo a volta do funcionamento normal do governo dos Estados Unidos. Segundo ela, o Senado tem a oportunidade de votar hoje uma proposta bipartidária, encerrando o impasse entre as forças políticas de Washington.

O presidente Donald Trump, do Partido Republicano, insiste em conseguir verba para a construção de um muro na fronteira com o México, mas o Partido Democrata, de Pelosi, não considera isso necessário e insiste em liberar verba apenas para outros meios de proteção das fronteiras, garantindo os direitos dos imigrantes. A oposição afirma ainda que é preciso antes de mais nada acabar com a paralisação parcial do governo americano, que já superou um mês. Pelosi afirmou que “não há desculpas” para os republicanos não permitirem a reabertura do governo e lembrou que nesta sexta-feira os funcionários afastados ficarão pelo segundo mês sem receber.

A liderança democrata afirmou que está disposta a se reunir com Trump para discutir o tema. Para ela, porém, a última reunião foi usada pelo presidente apenas como uma “oportunidade para foto”, já que Trump abandonou rapidamente o encontro.